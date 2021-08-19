Горняк22: Власти на Алтае освоили менее четверти денег на госстройки из-за взрыва цен

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Скоро осень и завершение строительного сезона, а правительству края предстоит еще принять много документов для пересчета стоимости контрактов на соцобъекты, работы на которых запланированы на 2021 год

Из общего объема краевой адресной программы, по которой в регионе строят и ремонтируют социальные объекты, освоено только 24% – 3 млрд рублей из выделенных 12,6 млрд. Об этом 18 августа на заседании правительства края рассказал глава минфина Данил Ситников.

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Главная причина такого низкого объема освоенных денег – рост цен на стройматериалы и металл, из-за чего строительные компании или приостановили работы по текущим контрактам, или отказались участвовать в торгах на новые объекты. Ситников назвал ситуацию напряженной и призвал министерства ускориться в этой работе.

Напомним, из-за взрывного роста цен на металл и стройматериалы сложилась ситуация, при которой в госконтрактах сметы оказались значительно ниже реальной стоимости строительства. Проблема – общефедеральная. В правительстве России приняли решение о возможности индексации цифр в уже подготовленных сметах на строительство соцобъектов по госконтрактам.

После этого губернатор края Виктор Томенко также поручил подготовить аналогичные решения. Во время визита в Тальменский район, где строительство школы идет с запозданием на три-четыре месяца, он сообщил, что в регионе пересчитают стоимость строительства соцобъектов с учетом федеральных рекомендаций:

«Мы сделаем пересчет по установленным правилам на основе обосновывающих документов и готовы будем его дофинансировать».

Он тогда подчеркнул, что властям важно сохранить подрядчиков, большинство которых «работает добросовестно, эффективно и сдает объекты не просто хорошего качества, а раньше установленных сроков».

На заседании правительства глава минстроя края Иван Гилев отметил, что для ускорения нужно принять несколько документов на уровне региона, в том числе постановление правительства, аналогичное тому, что вышло на федеральном уровне, а также распоряжения по каждому соцобъекту, стоимость которого после перерасчета превысит 10% от первоначальной цены.

Томенко призвал подчиненных провести подготовку документов максимально быстро.

В 2021 году в Алтайском крае запланированы работы по строительству 176 соцобъектов, а также реконструкции или капремонту еще 165 объектов.

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