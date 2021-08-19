Горняк22: Метеорологи предупреждают о раннем наступлении осени

Осень Фото: Анна Меньшикова

Возвращение тепла в Центральной и Северо-Западной части России уже можно не ждать. В этих регионах ожидаются осенние холода

В Москву и Санкт-Петербург осень придет раньше, чем положено. Об этом сообщают «Известия». Жители центральной части России и Северо-Западного региона почувствуют похолодание.

«Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать», – заявил изданию ведущий метеоролог Леонид Старков.

Те, кому не хватило летней жары, могут отправиться на юг России. В конце августа и начале сентября погода там будет радовать теплом. Лето также еще немного задержится в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайский край вернется жара до +28 градусов.

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