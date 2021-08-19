Горняк22: Участок дороги перекроют в Алтайском крае для чемпионата России по триатлону

Велоспорт Фото: "Altai3Race Триатлон"/"ВКонтакте"

Три дня на территории «Бирюзовая Катунь» будет проходить фестиваль ALTAI3RACE: Siberian Tri Fest, который называют первым триатлоном на полужелезной дистанции в Сибири

Участок дороги частично перекроют на два дня в Алтайском крае для проведения чемпионата России по триатлону на средней дистанции. Об этом сообщает региональный «Автодор».

Движение для всех видов транспорта временно ограничат по противоположному от Чуйского тракта берегу на трассе «Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь» от поворота на Altai Palace до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» и далее по территории ОЭЗ до разворотного кольца на съезде с моста:

28 августа с 9.30 до 12.30,

29 августа с 8.00 до 16.00.

Водителей просят заранее планировать маршруты движения.

27–29 августа на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» состоится фестиваль ALTAI3RACE: Siberian Tri Fest, который называют первым триатлоном на полужелезной дистанции в Сибири. Событие совместят с чемпионатом России на средней дистанции.

Участников ждет плавательный этап 1,9 км по искусственному озеру, велоэтап 90 км «по утопающему в зелени живописному шоссе с отличным гладким асфальтом, вьющемуся вдоль бурной реки Катунь» и беговой этап 21,1 км.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жительница Барнаула стала чемпионкой России по парапланеризму.

ТОЛК