Горняк22: В России разыграют 100 млн рублей среди привитых от ковида

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Победителей лотереи определят только из тех привитых от коронавируса россиян, которые вакцинировались до момента проведения розыгрыша

Среди вакцинированных от коронавируса в России разыграют призы по 100 тыс. рублей. Всего определят тысячу победителей в возрасте старше 18 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, о чем сообщает сайт кабмина.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф», – говорится в сообщении.

Победителей определят с помощью технологии алгоритма случайной выборки. О выигрыше можно будет узнать на сайте госуслуг или посредством push-уведомления.

Сообщается, что денежные призы будут зачисляться на карты «Мир». Всем победителям в течение трех месяцев после объявления результатов нужно будет указать данные банковской карты в личном кабинете сайта госуслуг.

Ранее «Толк» рассказал, что глава Роспотребнадзора анонсировала скорое появление пятой вакцины от коронавируса.

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