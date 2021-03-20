ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле будет построено 5 детских садов

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Новые дошкольные образовательные учреждения в Барнауле должны появиться уже в нынешнем году. Об этом заявил сегодня, 19 марта, мэр города Вячеслав Франк сегодня во время отчета перед депутатами гордумы.

— В соответствии с краевыми и городскими инвестиционными программами в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 5 детских садов. По улицам Сергея Ускова, 65 лет Победы, Фурманова и проспекту Энергетиков. Подобные меры позволят решить проблему стопроцентного охвата дошкольным образованием детей до трех лет, — сказал глава Барнаула.

Кроме того, ежегодно город прирастает тремя тысячами учеников. Заполняемость школ составляет 120%. Это говорит о том, что необходимо строить новые и реконструировать существующие учреждения образования.

Так, в 2020 году введены в эксплуатацию две общеобразовательные школы по ул. Взлетной, 85 и ул. Шумакова, 78. Будет продолжено строительство пристройки к школе №98 в селе Власиха. Начато строительство и в микрорайоне «Спутник».

— В краевую адресную инвестиционную программу 2021 года на условиях софинансирования включена разработка проектно-сметных документаций семи школ, рассчитанных на 4 тыс. 875 мест. Председателем правительства России Михаилом Мишустиным принято решение о поддержке строительства еще двух образовательных учреждений, — подчеркнул Вячеслав Франк.

Фото: barnaul.org

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Виктор Томенко заявил, что надо возвращаться к нормальной жизни

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Вячеслав Франк рассказал, как пандемия отразилась на экономике Барнаула

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
Общество

Горняк22: Что произошло между Путиным и Байденом

Мар 20, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar