Горняк22: Учитель года Алтая-2021 рассказала, в чём видит свою миссию

Фото Андрей КАСПРИШИН

18 марта в Барнауле чествовали участников и лауреатов конкурса «Учитель года Алтая-2021». Победительницей стала учительница математики барнаульского лицея №3 Софья Киндякова.

Корреспондентам «АП» она призналась: «Выйти в финал было очень неожиданно, но желанно. Конкурсных этапов много, и все они непростые, приходилось много раз выходить из зоны комфорта. Но на самом деле это и очень интересно».

Приз — стажировка

Как оказалось, учительница с шестилетним педагогическим стажем сама давно мечтала поучаствовать в главном профессиональном состязании края, но решилась только сейчас.

– Учителю математики, наверное, нелегко поразить конкурсное жюри какими-нибудь внешними эффектами? – спросили мы Софью.

– Мне кажется, я просто была собой и показала то, что у меня получается лучше всего: объяснять. Это с детства мой конек. А когда детям все понятно, им становится интересно. Мой открытый урок на конкурсе был посвящен умножению десятичных дробей, это пятый класс, самый первое занятие по теме. И детям она давалась нелегко, члены жюри даже потом говорили, что было слышно, как скрипят у них мозги (смеется). Но я рада, что мы проработали тему как надо, а урок получился интересным.

По итогам первых испытаний Софья вошла в шестерку финалистов вместе с Ольгой Максимяк из Новониколаевской школы Рубцовского района, Ольгой Пашининой из Мирной школы Зонального района, барнаульцами Кириллом Поползиным из гимназии № 123 и Еленой Сухановой из 126-й школы и Яной Титовой из Кытмановской школы №1. А в последний день им пришлось преодолеть еще три конкурсных задания: дать мастер-класс для других участников «Учителя года», принять участие в круглом столе на темы образовательной политики и поделиться видением своей педагогической миссии.

Кстати, свою миссию Софья Киндякова видит в том, чтобы «найти в каждом ребенке нечто особенное и рассказать ему об этом, если он вдруг не знает, зажечь в нем этот огонек, чтобы он дальше шел уверенно по жизни». Кстати, победительнице конкурса теперь полагается стажировка в Финляндии или Армении – приз от «Академии «Просвещение».

Продолжая справляться

Губернатор Виктор Томенко в своем видеопослании поздравил педагогов с завершением конкурса и отметил, что «Учитель года Алтая» является настоящей школой профессионального роста.

«Конкурс не только совершенствует нашу систему образования, но и повышает престиж профессии учителя. В последнее время в нашей стране этой задаче уделяется немало внимания. В этом году в крае принят закон «О статусе педагогического работника», в котором, помимо прочего, закреплены меры поддержки и поощрения учителей. Я уверен, сегодня в зале собрались преданные своему делу педагоги, любящие свой предмет и своих учеников. Считаю, что все участники конкурса достойны самых высоких наград по определению», – сказал глава региона.

Прошлый, 30-й по счету конкурс «Учитель года Алтая» завершился буквально за считаные дни до весеннего локдауна 2020-го года. И о том, как непросто пришлось учителям во время пандемии, на торжественной церемонии вспомнили не раз. Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко сказал:

– Мы с вами пережили и продолжаем переживать очень сложную ситуацию, которая значительно перевернула всю нашу жизнь. И, тем не менее, независимо от форматов вашей деятельности, – дистант, веб-семинары, – вы не остановились, справились с этой трудной задачей и достойно справляетесь дальше. Но одно дело просто справляться и преподавать, меняя формы работы, а другое – совершенствовать себя, участвуя в таком замечательном конкурсе. Это действительно одна из профессий, где на достигнутом нельзя останавливаться, ведь жизнь динамично развивается, и вы не можете отставать от нашего юного поколения.

А министр образования и науки края Максим Костенко, вручая дипломы лауреатам конкурса, назвал учителей региона «самыми смелыми, самыми яркими, талантливыми, самоотверженными, преданными делу и ученикам». Кстати в этом году вновь была вручена специальная премия министра – она досталась финалисту Кириллу Поползину.

Кроме того, в этот день в концертном зале «Сибирь» чествовали и участников отдельной номинации «Педагогический дебют» для педагогов с профессиональным стажем меньше трех лет (они состязались в Барнауле в эти же дни). Победительницей этого конкурса жюри признало Анну Сурову, учительницу английского языка из бийской гимназии № 11. Ей достанется денежная премия и путевка в санаторий «Барнаульский» на двенадцать дней.

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Барнаул

Алтайская правда