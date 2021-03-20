Горняк22: 16 млн рублей направлено в Алтайском крае на пособия молодым педагогам

80 молодых педагогов в Алтайском крае ежегодно получают единовременные пособия по госпрограмме «Развитие образования в Алтайском крае». На эти цели из краевого бюджета выделяют 16 млн рублей.

Эта мера поддержки направлена на омоложение кадрового состава сельских школ и реализуется в рамках инициативы губернатора «Молодой педагог», пояснили в региональном Минобрнауке.

Выплаты получают учителя, работающие в сельских малочисленных школах. Выпускники вузов получают 250 тыс. рублей, профессиональных образовательных организаций — 170 тыс. В 2020 году получателями пособия стали 30 выпускников высших учебных заведение и 50 колледжей.

В прошлом году больше всего молодых педагогов трудоустроились в школы Рубцовского района – 5 человек. По 4 начинающих учителя работают в Краснощековском, Советском районах и Славгороде.

Алтайская правда