Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

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В Алтайском крае не намерены оснащать собственную «Володарку» в помещениях немедицинского назначения. Об этом заявил 18 марта во время итоговой коллегии Минздрава региона министр Дмитрий Попов.

В период роста заболеваемости под нужды ковидных госпиталей была перепрофилирована треть коечного фонда стационаров региона. В кратчайшие сроки навыкам работы с коронавирусными больными обучили персонал, переориентировали потоки больных, нуждающихся в иных видах помощи.

— Такая оперативная перестройка серьезным образом отразилась на специфике оказания медицинской помощи в течение всего года, включая усилия медицинских работников, как ушедших работать в ковидные госпитали, так и первичного звена, участковых терапевтов, на которых легла основная нагрузка. Она выросла многократно на всю систему здравоохранения, и распределялась неравномерно. 40% ее объема пришлось на период с сентября по декабрь, — отметил министр Попов.

Получив уроки лета, край готовился к росту заболеваемости. Однако реалии превысили все мыслимые прогнозы. Пришлось развернуть дополнительно 6000 мест инфекционных госпиталей в лечебных учреждениях края — за счет плановой и специализированной помощи.

«Это была мера вынужденная, когда мы стали смотреть «по сторонам» и выходить за пределы медицинских организаций», — подчеркнул Дмитрий Попов.

Мы помним этот момент, когда обсуждался вопрос развертывания вместительного стационара в бывшем «Посуда-центре». Параллельно специалисты Алтайского края рассматривали варианты использования санаториев, изучали опыт коллег Московской и Ленинградской областей.

И посчитали достаточным потенциал существующей медицинской инфраструктуры. За год эпидемии удалось создать 160 новых реанимационных мест, обновить оснащение интенсивного этапа межрайонных центров и крупных больниц Барнаула, развернуть 30 ковидных госпиталей, из которых в этом статусе действует сегодня лишь 13. Остальные вернулись к своей привычной деятельности многопрофильных больниц и клиник.

Жизнь доказала правильность принятого решения. Нет необходимости оснащения «приспособленных» помещений. А на случай сильной «третьей» волны у Алтайского края уже есть опыт перепрофилирования стационаров под ковидные госпитали.

Алтайская правда