Горняк22: Более 40 км дороги из Барнаула в Казахстан отремонтируют в Алтайском крае

В Алтайском крае отремонтируют более 40 км дороги А-321 «Барнаул-Павловск-Казахстан», перешедшей в федеральную собственность осенью 2020 года. Работы пройдут сразу на нескольких участках.

Осенью откроется обновленный 8-километровый обход Павловска. Также в порядок приведут участок у села Закладное Романовского района, сообщает пресс-служба Упрдор «Алтай».

Будет приведен в порядок один из самых проблемных отрезков – от села Мамонтово в сторону Кулунды (с 178 по 185 км). Здесь дорога сильно ослаблена из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности – для их отвода дорожники будут укладывать 3D-гидроматы (улучшенные дренажные маты).

Начнутся работы у села Буканское на участке с 158 по 167 км. Их закончат только в 2022 году. Будет повышена безопасность двух потенциально аварийных отрезков: дорожники спрямят радиус поворота, который не соответствует нормативам, а на перекрестке с региональной дорогой сделают круговое движение.

На 13-километровом участке перед Кулундой уложат защитные слои, чтобы сделать поверхность более ровной, повысить коэффициент сцепления колес с дорогой, уберечь от разрушения нижние слои.

Дорожные работы

Алтайская правда