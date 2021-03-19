Горняк22: Алтайские автомобилисты предпочитают русские и японские машины

Автомобилисты Алтайского края предпочитают японские (43,1%) и отечественные (35,1%) машины. Это следует из исследования вторичного рынка за 2020 год, проведенного Авито Авто.

Оказалось, что японские и российские автомобили с огромным отрывом лидируют на вторичном рынке края. Для сравнения: доля автомобилей из Кореи занимает всего 5,5%, из Германии – 4,9%, из США – 4,3%. Продукция прочих стран практически не представлена – на КНР, Украину, Чехию и Англию в совокупности приходится всего 1,6%.

В целом по РФ ситуация схожая, однако в отличие от Алтайского края, превалируют все же российские автомобили (30,6%), а японские занимают второе место (19,2%). При этом в отдельных регионах лидерами вторичного рынка оказывались и немецкие авто.

Алтайская правда