Горняк22: Россияне ответили, нужна ли женщинам четырехдневная рабочая неделя

Российские женщины и мужчины ответили, хотят ли они введения четырехдневной рабочей недели. Опрос среди 1600 экономически активных граждан провели специалисты сервиса SuperJob.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести 4-дневную рабочую неделю для женщин. Она объясняет это тем, что сотрудницам, в отличие от сотрудников, приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть».

С её предложением согласились 35% россиянок и 17% мужчин, в целом 26% опрошенных. На вопрос, нужно ли вводить четырехдневную рабочую неделю для всех, ответили «да» 30% респондентов (в общем числе было 34% мужчин и 25% женщин).

Мнения о том, что такой график не нужен никому, придерживаются 24% участников исследования, 26% мужчин, 21% женщин.

Алтайская правда