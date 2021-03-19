Горняк22: Журналист Алексей Пивоваров посвятил Барнаулу пост в Instagram

Российский журналист, ведущий программы «Сегодня» Алексей Пивоваров посвятил Барнаулу пост в Instagram.

На своей странице он ведет рубрику #городапивоварова, в которой публикует истории от подписчиков.

«Главный герой мема «Барнаул! Алтайский край!» мог бы занять место Новосибирска и стать третьим по величине городом страны. Но история пошла по другому пути, и Транссибирская магистраль прошла в 300 км отсюда. Однако Барнаул не стал памятником нереализованных возможностей. Очевидно, не может постичь такая судьба «столицу мира» (ещё один мем)», – цитирует Пивоваров горожанку, рассказавшую о Барнауле.

Также в публикации рассказываются легенды краевой столицы. Например, по слухам, в тайном подземном тоннеле между современным дворцом бракосочетания и городской администрацией похоронен настоящий Ленин, а в Мавзолее якобы – поддельный.

Упоминаются деревянные дома Барнаула с мезонинами. Также рассказывается о художнике Валерии Мателице, который в начале 2000-х сделал лебедя из торчащей изогнутой трубы на мосту. Вандалы много раз ломали конструкцию, но птица появлялась снова.

Также Алексей опубликовал несколько фотографий Барнаула, в том числе и лебедей на мосту.

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Барнаул

Алтайская правда