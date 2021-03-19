Горняк22: Дом Союза ветеранов Афганистана в Барнауле отремонтируют за 266 млн рублей

Дом Союза ветеранов Афганистана на проспекте Комсомольский,73 Б в Барнауле начали ремонтировать. Два года назад здание пострадало от сильного пожара.

Как сообщают «Вести Алтай», оно вошло в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Всего на ремонт выделено 266 млн рублей, в текущем году транш составит 90 млн рублей. Специалисты уже приступили к ремонтным работам.

Половину здания занимает военно-исторический отдел краеведческого музея. Его директор Наталья Вакалова рассказала, что все экспозиции будут восстановлены и модернизированы с учетом возможностей новых технологий. Некоторые станут интерактивными. Кроме того, добавятся новые – освещающие период от войны с Наполеоном до операции российских ВКС в Сирии.

Также в отреставрированный корпус будет перемещен ряд экспонатов из главного здания музея, в том числе противотанковые пушки.

Барнаул

Алтайская правда