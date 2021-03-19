Горняк22: Для многих семей подворье является основным, а иногда единственным источником дохода

Без хозяйства, расположенного при доме, сельское население до сих пор не может обойтись. Для многих семей Рубцовского района оно является основным, а в некоторых и единственным источником дохода. Даже работающие люди стараются держать хотя бы несколько коров и свиней.

В деревню на жительство

Село Половинкино находится недалеко от Рубцовска и считается крепким. Благодаря местному населению сельсовет занимает третью строчку в районе по количеству сдаваемого молока. В прошлом году цифра составила 1030,6 т, а общая выручка – 18 млн рублей.

Семья Першиных – одна из тех, кто вносит свою небольшую лепту в эти показатели. В деревню они переехали около 10 лет назад. Городскому шуму предпочли свежий воздух и здоровую пищу.

Ирина находится в отпуске по уходу за третьим ребенком. Супруг Владимир с утра до вечера на работе. Хорошо, что подрастают помощники, 10-летний Ярослав и 7-летняя Люба. Поручения им даются несложные, но ответственные: покормить птицу, навести порядок.

– У свекра было хозяйство, он нам его оставил, – рассказывает Ирина. – Начинали с двух коров. Сейчас у нас три дойные коровы, телочка, куры, гуси. Двух телят продали. Поросят пустили на мясо, но будем еще их покупать.

Не сказать, что личное подсобное хозяйство приносит большую выгоду, но благодаря ему на столе всегда есть мясные и молочные продукты, свежие овощи.

– Корма подорожали – что выручаем от сдачи молока, то в них же и вкладываем, – сетует хозяйка. – Хорошо, что имеется два земельных пая, которые сдаем в аренду фермеру. Расчет идет кормами, но всё равно приходится докупать, чтобы хватило на зиму.

Действительно, стоимость кормов сейчас – самый больной вопрос для владельцев ЛПХ. За тюк сена в этом году просят 3000 рублей. А надо их несколько десятков – в зависимости от количества живности. В лучшем положении те, кто трудится в коллективных или фермерских хозяйствах.

Заботы и тревоги

Али Мамадалиев работает в СПК имени Кирова. По договору с предприятием получает определенное количество кормов на заработанный рубль плюс с паев. Это позволило заготовить около 50 тюков сена, не неся дополнительных затрат. Но хозяин с тревогой смотрит, как оно убывает, – хватило бы до весны, когда скот можно выгонять на пастбище.

Мамадалиевы держат четырех дойных коров, телят, свиней. Одна корова в среднем дает 18–20 литров молока в день. Для семьи это дополнительный заработок.

Сейчас закупочная цена молока поднялась до 26 рублей. Но рассудительный Али понимает, что радоваться нечему.

– Цена сезонная, потому что молока мало. А мало его еще и из-за того, что в 2020 году урожай получили небольшой, цена на пшеницу, в том числе фуражную, подскочила, не всем корма стали по карману – вот и уменьшилось поголовье. Мясо не дорожает, так как его на рынке много. Сейчас свиньи в хозяйстве скорее хобби, чем прибыльное дело, – делится своими мыслями глава семьи.

Его жена Евгения работает в сельсовете, домой возвращается только к вечеру. Хочется отдохнуть, но прежде надо идти в сарай. Тем не менее у семьи нет даже намерений расстаться с ЛПХ. Дочь Алина, которой 11 лет, встречает коров с пастбища, собирает траву. Когда были кролики, ухаживала за ними. Все эти хлопоты – на глазах 4-летнего Виталика, который подрастет и тоже станет помощником.

Тяжело нести, нельзя бросить

С годами труд в личном подсобном хозяйстве легче не становится. Практически не возводятся современные хозяйственные постройки, не ведется их техническое оснащение, обеспеченность средствами механизации низкая, и многие трудоемкие операции до сих пор выполняются вручную. В результате в расчете на один центнер продукции затраты труда в ЛПХ выше, чем в коллективных хозяйствах в 3–8 раз. Всё это делает труд на подворье малопривлекательным для сельской молодежи, о чем в один голос говорят руководители сельсоветов.

Есть сложности с приобретением кормов, со сбытом продукции. Молоко и мясо частники могут реализовать двумя путями: лично выехать на городские рынки либо сдать заготовителям. Но каждый день везти в город фляги с молоком накладно, к тому же нет уверенности, что удастся продать полностью. Вот и приходится идти на условия скупщиков.

Закупочные цены сельчан не радуют. По данным начальника отдела животноводства районного управления АПК Александра Кириенко, в прошлом году в личных подсобных хозяйствах сельчан было закуплено 10 424,7 т молока на сумму более 180 млн рублей при средней цене 17,3 рубля за литр. Также жители Рубцовского района сдали 1933 т мяса живым весом на 159 млн рублей по средней цене всего 82,3 рубля за кг.

Однако трудолюбивые сельчане привыкли держать хозяйство и недоумевают, как в деревне можно без него обходиться. А некоторые начинают предпринимательскую деятельность, и животноводство становится семейным бизнесом.

Справка

Термин «личное подсобное хозяйство» возник в 1935 году с принятием на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников Примерного устава сельскохозяйственной артели. Съезд признал необходимость ведения небольшого личного хозяйства для удовлетворения семейных нужд.

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Алтайская правда