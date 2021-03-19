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Горняк22: Народный календарь. Что обязательно нужно сделать 19 марта

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

19 марта в народном календаре получило необычное название — Константиновы круги. Прозвали этот день в честь святого Константина и еще 41 мученика, чью память чтит православная церковь в данный день.

Наши предки старались вытоптать снег вокруг колодца и ходили кругами. Странные действия у колодца выполняли для того, чтобы в него весной не стекала грязная вода. Первый круг должен был сделать именинник – мальчик по имени Константин.

На Руси считали, что от этого ритуала вода становилась чистой и целебной. Но при этом людям запрещалось в этот день набирать и пить воду их чужих колодцев. Считалось, что человек после этого может стать скупым и жадным.

Также верили, что в этот день прилетает белый аист. С нетерпением ждали и другую предвестницу весны. Но ласточка могла задержаться в пути. Поэтому ее старались «заманить» в деревню.

Алтайская правда

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