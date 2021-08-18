Горняк22: Суд снял с выборов одиозного кандидата в Госдуму из-за связи с навальнистами

Виктор Рау Фото: facebook

Виктор Рау, известный своими политическими выпадами против действующей власти и участием в публичных акциях, потерял право участвовать в предстоящих выборах

Суд принял решение поддержать требование кандидата в депутаты Госдумы от Барнаульского избирательного округа, эсера Александра Молотова и отменил регистрацию его соперника Виктора Рау, известного в крае оппозиционного политика, сообщает телеграм-канал алтайского политолога Константина Лукина.

Как ранее объяснял Молотов, в июне текущего года в законодательство России внесли поправки, по которым в пассивном избирательном праве ограничиваются лица, причастные к работе организаций, признанных судом экстремистскими. То есть такие люди не могут участвовать в выборах как кандидаты.

В июне Мосгорсуд признал «Штабы Навального» экстремистскими, а Рау, по мнению Молотова, – активный их сторонник, что подтверждают судебные решения о вынесении ему штрафов за участие в незаконных публичных мероприятиях. И поэтому решение избиркома зарегистрировать Рау, считал эсер, должно быть отменено.

И суд его отменил.

Рау выдвигался на эти выборы от партии «Яблоко», освобожденной от сбора подписей в свою поддержку на выборах и в Госдуму, и в АКЗС. Он был зарегистрирован как кандидат в федеральный парламент.

Он даже само появление иска рассматривал как подтверждение того, что «по стране идут расправы с реальными оппозиционерами». Он сообщал, что, по его данным, власти края обращались к различным политическим игрокам с просьбой подать на него иск. Но решился только Молотов, которого он сравнил с Каином. Рау назвал это подлостью.

В целом по Барнаульскому округу в выборах в Госдуму также участвуют:

Бессарабов Даниил от «Единой России»,

Бороздин Валентин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость,

Зырянов Виталий от «Коммунистов России»,

Зяблицева Надежда от «Новых людей»,

Кривов Андрей от КПРФ,

Скосырский Алексей от ЛДПР.

16 августа стало известно, что партия «Новые люди» и Партия пенсионеров не прошли в крайизбиркоме фильтр проверки предоставленных подписей и им отказано в регистрации. Также, по данным «Толка», отказано в регистрации и кандидатам, избирающимся в краевой парламент по округам, от «Новых людей», «Родины», «Коммунистов России», частично – от «Яблока».

ТОЛК