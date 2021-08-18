Горняк22: Теплицы «Индустриального» на 350 млн выкупила новосибирская ГК «Горкунов»

Тепличный комбинат Фото: altairegion22.ru

Потенциальным покупателем незалогового имущества комплекса, торги по которому уже объявлены, также является структура ГК

Новосибирская группа компаний «Горкунов» стала обладателем 10 га теплиц стоявшего ранее на грани банкротства комплекса «Индустриальный» в Барнауле. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, активы, которые компания арендовала у комплекса с 2019 года, достались ГК в счет погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального» на общую сумму 350 млн рублей. Ранее о вероятности продажи предприятия говорили на совещании с губернатором региона Виктором Томенко.

Кроме того, сейчас идут торги по незалоговому имуществу комплекса – складам, коммуникациям, оборудованию и технике. Потенциальным покупателем на них является входящая в ГК компания «ТК «Толмачевский».

«Индустриальный» был одним из крупнейших тепличных комплексов Сибири. 100% акции компании, которая им владела, принадлежит Алтайскому краю. Получив объект «в предбанкротном состоянии», ГК за два года увеличила производительность комплекса почти втрое – с 50 до 140 кг огурцов с 1 кв. метр. В сам «Горкунов» входит семь тепличных комбинатов в разных регионах России.

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