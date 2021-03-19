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Общество

Горняк22: Алтайские педагоги вышли в финал российского конкурса «Учитель будущего»

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Педагоги из сельской школы Алтайского края представят регион в финале конкурса «Учитель будущего», который проходит в Санкт-Петербурге.

В конкурсе участвовало 39 тыс. человек. В финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России, 85% из них – женщины.

В команде Алтайского края — Светлана Зинец, Ирина Галигузова, Валерия Гализурова из школы села Закладное в Романовском районе.

Финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество «учителей будущего» из полуфиналистов и финалистов. Члены этого сообщества получат возможность участвовать в образовательных мероприятиях авторитетной Мастерской управления «Сенеж».

Романовский район 

Алтайская правда

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