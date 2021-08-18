Горняк22: Археологи ищут сенсацию мирового уровня на Алтае – Венеру времен палеолита

Раскопки Фото: "Вести-Алтай"

Жители села Сентелек видели изображение женской фигуры, вырезанное на одной из скал. И даже прозвали район поисков «Голая баба»

Наскальное изображение Венеры времен палеолита ищут в долине Алтайского края. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Группа археологов работает в Чарышском районе региона, где местные видели древние рисунки женщины. Один из них – житель села Сентелек – рассказал журналистам, что лично видел изображение в начале 90-х годов.

«Мы с товарищем отправились на рыбалку, шли по тропинке. И он мне показал на скале изображение женщины, оно было выбито чёрточками. Но изображение было слабым, его не просто было рассмотреть», – поведал пенсионер.

Палиолитическая Венера является символом плодородия и матриархата каменного века. Древние изображали ее как женщину с большой грудью, большим животом и размытыми чертами лица – она обезличена, так как с точки зрения людей каменного века была матерью всех людей.

«Если мы её найдём, то это будет единственная за Уралом палиолитическая Венера. И это без сомнения будет открытие мирового уровня, которое станет объектом всемирного наследия ЮНЕСКО», – рассказал ведущий научный сотрудник алтайского археологического общества Сергей Ситников.

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