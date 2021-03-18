Горняк22: «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае

Федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» утвердил состав Алтайского регионального оргкомитета. Большую часть списка представляют общественники и представители волонтерских организаций.

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко отметил, что оргкомитет будет следить, чтобы предварительное голосование прошло открыто, конкурентно и легитимно.

«Мы фактически вступили в этап предварительного голосования. В этом году проводятся выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Для партии важно, чтобы процедура прошла максимально открыто и честно», — подчеркнул он.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Сама процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

Фото: altai-ter.er.ru

Алтайская правда