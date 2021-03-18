Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

По данным оперштаба на 17 марта 2021 года, в России выявлено 8998 новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордно низкий показатель, минимальный с 1 октября 2020 года.

Накануне было 9,3 тыс. новых заражений, 15 марта – 9,4 тыс., 14 марта – более 10 тыс.

Из общего числа новых за последние сутки случаев 11,3% – без клинических проявлений болезни. Также зарегистрировано 427 летальных исходов, полностью выздоровели 10755 пациентов.

В Москве выявлен 1201 новый случай, в Санкт-Петербурге – 927, в Московской области – 436. Это лидеры по заболеваемости. Меньше всех новых зараженных – от одного до семи – в Адыгее, Тыве, Магаданской области, на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 4,4 млн случаев заболевания ковидом. Летальных исходов – 93,3 тыс., выздоровели более 4 млн человек.

Алтайская правда