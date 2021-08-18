Горняк22: Скончался дизайнер российского бренда одежды Ushatava

Дачи Зухбая Фото: instagram.com/dachidachi

15 августа не стало контент-менеджера и дизайнера екатеринбургского бренда одежды Ushatava Дачи Зухбая. Ему было 33 года

О трагическом событии 16 августа сообщил друг Дачи Сергей Нестеренко. Причина смерти – коронавирус, пишет gomel24.com.

«Друзья, вчера в 5 утра умер Дачи. Официальная причина смерти – ковид. Хоронить будут в Челябинске. Я очень его люблю и просто не представляю, как можно говорить об этом в прошедшем времени…» – написал Нестеренко.

В Instagram российского бренда Ushatava коллеги Дачи рассказали, что он всегда хотел, чтобы после его смерти люди поплакали, а затем повеселились как следует. Но главное – всегда помнили о нем.

Кто такой Дачи Зухбая

Дачи Зухбая – известный предприниматель, модель и модельер из России, дизайнер мужской линии одежды бренда Ushatava.

К команде Ushatava он присоединился в роли дизайнера мужской линии одежды в 2016 году. Через некоторое время Дачи возглавил отдел контента и вывел компанию на новый уровень. Коллеги рассказали, что именно благодаря ему бренд стал узнаваемым, а контент примером для подражания.

Дачи был близким другом блогера и модели Маши Миногаровой. В социальных сетях она опубликовала подборку фото и видео в компании с другом и подписала их: «От нашей первой фотографии до самой последней переписки! Мой самый лучший, самый красивый мальчик дискотеки, мой хороший».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я Minogarova (@minogarova)

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