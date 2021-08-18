Горняк22: В Алтайском крае за сутки умерли 26 человек с коронавирусом

Коронавирус. Таблетки. Лечение Фото: pexels.com

За последние 24 часа самое большое количество зараженных было зарегистрировано в Барнауле – 80, Бийске – 27 и Заринске – 13

За сутки на 17 августа в Алтайском крае выявили 273 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 66 774 человека. При этом примерно каждый 14–15-й заразившийся ковидом в регионе – это ребенок, сейчас таких случаев уже 4 614, сообщает краевой оперштаб.

Ситуация с коронавирусом на 17 августа

За сутки в Алтайском крае умерли 26 пациентов с коронавирусом, 22 – от COVID-19. Всего с начала пандемии скончались уже 4 359 заболевших.

Количество тяжелобольных коронавирусом сейчас – 791, из них 210 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

187 пациентов выздоровели за сутки, за все время – 51 228.

В данный момент в ковидных госпиталях края на лечении находятся 2 825 пациентов.

Минздрав развернул 4 686 коек, к кислороду имеют подключение 3 492, с ИВЛ – 337. Резервных коек сейчас 1 391.

Всего в России сейчас 6,62 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. За это время погибли 171,3 тыс. инфицированных.

Вакцинация в Алтайском крае

На 17 августа Алтайский край получил 664,4 тыс. комплектов вакцины.

В данный момент прививается 563,3 тыс. человек, из них 122,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины, 439,9 тыс. человек привиты полностью.

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