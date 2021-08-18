Горняк22: Власти показали кривую смертности в Алтайском крае на фоне COVID-19
Ворон. Птица Фото: pixabay.com
Естественная убыль населения в крае в пандемийном 2020 году выросла в пять раз по сравнению с показателем пятилетней давности
Власти Алтайского края показали график смертности в регионе за последние 12 месяцев на фоне COVID-19 – данные публикует официальный сайт края.
Отмечается, что в январе – августе 2020 года показатель держался на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре. Затем смертность снижалась примерно до уровня прошлого года.
График Фото: официальный сайт Алтайского края
«Однако в июле вновь наметился заметный рост из-за подъема новой волны коронавируса», – говорится в сообщении.
Естественная убыль выросла в пять раз
Сайт также публикует информацию о динамике демографической ситуации в Алтайском крае за последние шесть лет.
Отмечается, что численность умерших в эти годы находилась примерно на одном уровне – около 33 тысяч человек. Исключением стал 2020-й, когда смертность из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, составила 38 021 человек.
При этом за эти годы постепенно снижалась и рождаемость – с 30 080 человек в 2015 году до 19 840 человек в 2020 году.
Таким образом, естественная убыль населения в крае в 2020 году выросла в пять раз по сравнению с показателем пятилетней давности.
Ранее «Толк» сообщал о том, что ковидная смертность остается рекордной в Алтайском крае.