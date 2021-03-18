Горняк22: В Барнауле выявили 41 утечку во время испытаний «тархуном»

Применение зеленого красителя помогло выявить 41 утечку теплоносителя на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения в Барнауле. Испытания начались 10 марта.

За 6 дней больше всего жалоб поступило от жителей Ленинского района – 10, из Октябрьского района звонили 10 человек, из Железнодорожного – 7, из Индустриального и Ленинского – по два.

«Тархун» может потечь из крана с горячей водой. В таком случае человек звонит диспетчеру, и на место выезжают специалисты Сибирской генерирующей компании. Они обследуют оборудование дома, выдают ответственным лицам предписание на устранение причин. Через некоторое время снова посещают дом, чтобы проверить, устранены замечания или нет.

На днях зеленая вода текла из кранов жителей поселка Научный городок. Сотрудники СГК проверили инженерное оборудование и качество горячей воды в жилых домах № 14, 15, 17, 22. Оказалось, что вода перетекает из тепловой системы в систему горячего водоснабжения.

Управляющая компания отказалась выполнять проверку на плотность и отключать подогреватели горячего водоснабжения. Сотрудники сослались на неисправность запорной арматуры.

Инженер СГК выдал им предписание. УК должна в кратчайший срок починить оборудование и еще раз проверить его на плотность.

Зеленый краситель «Уранин-А», которым окрашивают воду во время испытаний, безопасен для человека. Его использование согласовано с Роспотребнадзором.

Если у вас из крана пошла зеленая вода, звоните диспетчеру СГК по номеру 8 (3852) 59-97-15. Исключением могут стать случаи, когда люди сознательно используют вместо обычной горячей воды сетевую. Но тогда зеленый цвет не будет для них сюрпризом.

Испытания продлятся до 31 марта.

Барнаул

Алтайская правда