Горняк22: Единовременная выплата пенсионерам 18 000 рублей: разъяснения информации

В Сети снова стала появляться информация, что якобы пенсионерам, родившимся до 1965 года, положена единовременная выплата в размере 18 тысяч рублей. Люди интересуются, как ее получить.

Но вот только все это — фейки. Никаких законов о подобных выплатах в последнее время не принимались. Рассчитывать люди определенного возраста могут только единовременные выплаты из средств пенсионных накоплений.

Какие выплаты средств за счет пенсионных накоплений можно получить?

единовременная выплата средств пенсионных накоплений;

срочная пенсионная выплата;

накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно);

выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам в случае его смерти.

Подчеркнем, в сети много подобных слухов на уровне «а знаете ли вы…». Это могут быть какие-то мошенники, которые специально рассылают подобные сообщения, чтобы потом «помочь» получить эти выплаты. За определенное вознаграждение.

При помощи такого громкого заголовка можно легко привлечь людей. Именно этим и пользуются мошенники. Чаще всего, они рассказывают, что человек имеет право на выплату, но получить ее нельзя. Нужна помощь. И вот тут-то начинают «раскручивать» на деньги. То нужно заплатить адвокату, то оплатить какую-то справку… В результате человек остается без денег. Некоторые берут даже кредиты.

Поэтому просим наших читателей любые подобные громкие заявления не сразу принимать на веру. Необходимо все проверить. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Алтайская правда