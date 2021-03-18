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Общество

Горняк22: Единовременная выплата пенсионерам 18 000 рублей: разъяснения информации

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Сети снова стала появляться информация, что якобы пенсионерам, родившимся до 1965 года, положена единовременная выплата в размере 18 тысяч рублей. Люди интересуются, как ее получить.

Но вот только все это — фейки. Никаких законов о подобных выплатах в последнее время не принимались. Рассчитывать люди определенного возраста могут только единовременные выплаты из средств пенсионных накоплений.

Какие выплаты средств за счет пенсионных накоплений можно получить?

  • единовременная выплата средств пенсионных накоплений;
  • срочная пенсионная выплата;
  • накопительная пенсия (ежемесячно, пожизненно);
  • выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам в случае его смерти.

Подчеркнем, в сети много подобных слухов на уровне «а знаете ли вы…». Это могут быть какие-то мошенники, которые специально рассылают подобные сообщения, чтобы потом «помочь» получить эти выплаты. За определенное вознаграждение.

При помощи такого громкого заголовка можно легко привлечь людей. Именно этим и пользуются мошенники. Чаще всего, они рассказывают, что человек имеет право на выплату, но получить ее нельзя. Нужна помощь. И вот тут-то начинают «раскручивать» на деньги. То нужно заплатить адвокату, то оплатить какую-то справку… В результате человек остается без денег. Некоторые берут даже кредиты.

Поэтому просим наших читателей любые подобные громкие заявления не сразу принимать на веру. Необходимо все проверить. Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Алтайская правда

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