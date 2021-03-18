ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Кошки против собак: содержание каких питомцев обойдется дороже

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Собрались завести домашнее животное, но не знаете, как правильно его содержать и сколько денег для этого нужно? На примере среднестатистических собаки и кошки мы разобрали, во сколько обойдутся первые два года жизни питомца.

Ветеринары настоятельно рекомендуют прививать и проводить глистогонные меры для всех питомцев — не зависимо от того, живут они на улице или в квартире. Антипаразитарные препараты рекомендовано принимать раз в 6 месяцев. Также, во избежание внезапных заболеваний, хозяевам нужно проводить профилактический осмотр питомца у врача раз в год.

Кастрация или стерилизация – необязательные требования, но для животного будет лучше, если хозяин все-таки проведет какую-либо из процедур. Если этого не сделать, во время полового созревания гормоны могут негативно сказаться на поведении и самочувствии питомца. Это относится и к питомцам, которые имеют доступ на улицу.

А теперь подсчитаем расходы. Итак, представим, что у вас появился двухмесячный котенок. Для комфортного обитания в квартире котику нужно купить лежанку, обзавестись когтеточкой (для спасения мебели и обоев) и, конечно же, лоток с наполнителем. После этого котенку нужно дать антипаразитарное средство и через 2 недели сделать прививку. Далее прививки нужно ставить раз в год.

Пока животное маленькое, ему требуется корм для котят. После полугода питомца переводят на взрослый корм. Кот весом 4–5 кг в среднем съедает 1–1,5 кг корма в месяц. Иногда можно баловать котенка чем-то вкусненьким, но мы это в расчет не берем.

Нельзя забывать о различных игрушках, чтобы кот мог тратить свою энергию и не скучать, когда никого нет дома. Последний пункт — средства для ухода: чесалка, шампунь и щипцы для когтей.

Думаете для песика нужно меньше? Давайте проверять! Прививки и антипаразитарная профилактика у собак начиная с 2-х месяцев. Щенку тоже нужна лежанка. Необходимы и игрушки, иначе обувь, ножки столов или стульев обязательно будут погрызены.

Кормление — аналогично кошкам — сначала корм для щенков, затем для взрослых собак.

Щенку не нужен лоток, но нужны пеленки на первое время, пока он не сможет гулять с хозяином по улице. Для прогулок потребуются поводок, ошейник и обязательно адресник, на случай, если пес потеряется. По мере роста щенка они меняются по размеру, за два года хозяин сменит 2 ошейника и поводка.

Стерилизация для собак тоже проводиться после консультации с врачом, по обычно в 9–10 месяцев. И, конечно, средства для ухода за песиком — шампунь, щипцы для когтей.

Исходя из вышеперечисленного, получаем (стоимость в рублях):

Кошка (4–5 кг)

Средняя стоимость

Собака (5–6 кг)

Средняя стоимость

Лежанка

900

Лежанка

 1200

Когтеточка

500

Игрушки

1500

Лоток

300

Поводок + ошейник (2шт)

 1300

Наполнитель (силикагель, упаковка 16л)

 1300

Пеленки ( 60 шт, по 2 в день, на 1 мес )

 от 500

Корм детский (1уп в 3кг) ср. стоимость

2 100

Корм детский ( 1 уп в 3 кг)

1450

Корм взрослый ( 1 уп в 3кг) ср. стоимость

2 270

Корм взрослый ( 1 уп в 14кг)

 5 150

Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт)

 4400

Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт)

4800

Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу )

 2000/ 3800

Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу )

2000/ 4500

Игрушки/ вкусняшки

 500

Адресник

 700

Профилактическое обследование (на 2й год)

 1000

Профилактическое обследование (на 2й год)

  1000

Средства для ухода

 1100

Средства для ухода

  1050

Если мы сложим наши средние значения, то получим 16 370 рублей у котов и 20 650 у собак. Обратите внимание, что в таблице приводится стоимость товаров и услуг в Барнауле. Безусловно, все вышеперечисленное можно купить и дешевле, но экономить на корме или лекарствах точно не стоит.

Анастасия ЖУКОВСКАЯ, студентка 5 курса АлтГУ

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Алтайском крае

Мар 18, 2021
Общество

Горняк22: В России выявлено минимальное число новых случаев ковида с октября-2020

Мар 18, 2021
Коронавирус

Горняк22: Главный уролог Алтайского края награжден орденом Почета

Мар 18, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar