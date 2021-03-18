Горняк22: Кошки против собак: содержание каких питомцев обойдется дороже

Собрались завести домашнее животное, но не знаете, как правильно его содержать и сколько денег для этого нужно? На примере среднестатистических собаки и кошки мы разобрали, во сколько обойдутся первые два года жизни питомца.
Ветеринары настоятельно рекомендуют прививать и проводить глистогонные меры для всех питомцев — не зависимо от того, живут они на улице или в квартире. Антипаразитарные препараты рекомендовано принимать раз в 6 месяцев. Также, во избежание внезапных заболеваний, хозяевам нужно проводить профилактический осмотр питомца у врача раз в год.
Кастрация или стерилизация – необязательные требования, но для животного будет лучше, если хозяин все-таки проведет какую-либо из процедур. Если этого не сделать, во время полового созревания гормоны могут негативно сказаться на поведении и самочувствии питомца. Это относится и к питомцам, которые имеют доступ на улицу.
А теперь подсчитаем расходы. Итак, представим, что у вас появился двухмесячный котенок. Для комфортного обитания в квартире котику нужно купить лежанку, обзавестись когтеточкой (для спасения мебели и обоев) и, конечно же, лоток с наполнителем. После этого котенку нужно дать антипаразитарное средство и через 2 недели сделать прививку. Далее прививки нужно ставить раз в год.
Пока животное маленькое, ему требуется корм для котят. После полугода питомца переводят на взрослый корм. Кот весом 4–5 кг в среднем съедает 1–1,5 кг корма в месяц. Иногда можно баловать котенка чем-то вкусненьким, но мы это в расчет не берем.
Нельзя забывать о различных игрушках, чтобы кот мог тратить свою энергию и не скучать, когда никого нет дома. Последний пункт — средства для ухода: чесалка, шампунь и щипцы для когтей.
Думаете для песика нужно меньше? Давайте проверять! Прививки и антипаразитарная профилактика у собак начиная с 2-х месяцев. Щенку тоже нужна лежанка. Необходимы и игрушки, иначе обувь, ножки столов или стульев обязательно будут погрызены.
Кормление — аналогично кошкам — сначала корм для щенков, затем для взрослых собак.
Щенку не нужен лоток, но нужны пеленки на первое время, пока он не сможет гулять с хозяином по улице. Для прогулок потребуются поводок, ошейник и обязательно адресник, на случай, если пес потеряется. По мере роста щенка они меняются по размеру, за два года хозяин сменит 2 ошейника и поводка.
Стерилизация для собак тоже проводиться после консультации с врачом, по обычно в 9–10 месяцев. И, конечно, средства для ухода за песиком — шампунь, щипцы для когтей.
Исходя из вышеперечисленного, получаем (стоимость в рублях):
|
Кошка (4–5 кг)
|
Средняя стоимость
|
Собака (5–6 кг)
|
Средняя стоимость
|
Лежанка
|
900
|
Лежанка
|
1200
|
Когтеточка
|
500
|
Игрушки
|
1500
|
Лоток
|
300
|
Поводок + ошейник (2шт)
|
1300
|
Наполнитель (силикагель, упаковка 16л)
|
1300
|
Пеленки ( 60 шт, по 2 в день, на 1 мес )
|
от 500
|
Корм детский (1уп в 3кг) ср. стоимость
|
2 100
|
Корм детский ( 1 уп в 3 кг)
|
1450
|
Корм взрослый ( 1 уп в 3кг) ср. стоимость
|
2 270
|
Корм взрослый ( 1 уп в 14кг)
|
5 150
|
Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт)
|
4400
|
Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт)
|
4800
|
Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу )
|
2000/ 3800
|
Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу )
|
2000/ 4500
|
Игрушки/ вкусняшки
|
500
|
Адресник
|
700
|
Профилактическое обследование (на 2й год)
|
1000
|
Профилактическое обследование (на 2й год)
|
1000
|
Средства для ухода
|
1100
|
Средства для ухода
|
1050
Если мы сложим наши средние значения, то получим 16 370 рублей у котов и 20 650 у собак. Обратите внимание, что в таблице приводится стоимость товаров и услуг в Барнауле. Безусловно, все вышеперечисленное можно купить и дешевле, но экономить на корме или лекарствах точно не стоит.
Анастасия ЖУКОВСКАЯ, студентка 5 курса АлтГУ
Барнаул