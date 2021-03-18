Горняк22: Кошки против собак: содержание каких питомцев обойдется дороже

Собрались завести домашнее животное, но не знаете, как правильно его содержать и сколько денег для этого нужно? На примере среднестатистических собаки и кошки мы разобрали, во сколько обойдутся первые два года жизни питомца.

Ветеринары настоятельно рекомендуют прививать и проводить глистогонные меры для всех питомцев — не зависимо от того, живут они на улице или в квартире. Антипаразитарные препараты рекомендовано принимать раз в 6 месяцев. Также, во избежание внезапных заболеваний, хозяевам нужно проводить профилактический осмотр питомца у врача раз в год.

Кастрация или стерилизация – необязательные требования, но для животного будет лучше, если хозяин все-таки проведет какую-либо из процедур. Если этого не сделать, во время полового созревания гормоны могут негативно сказаться на поведении и самочувствии питомца. Это относится и к питомцам, которые имеют доступ на улицу.

А теперь подсчитаем расходы. Итак, представим, что у вас появился двухмесячный котенок. Для комфортного обитания в квартире котику нужно купить лежанку, обзавестись когтеточкой (для спасения мебели и обоев) и, конечно же, лоток с наполнителем. После этого котенку нужно дать антипаразитарное средство и через 2 недели сделать прививку. Далее прививки нужно ставить раз в год.

Пока животное маленькое, ему требуется корм для котят. После полугода питомца переводят на взрослый корм. Кот весом 4–5 кг в среднем съедает 1–1,5 кг корма в месяц. Иногда можно баловать котенка чем-то вкусненьким, но мы это в расчет не берем.

Нельзя забывать о различных игрушках, чтобы кот мог тратить свою энергию и не скучать, когда никого нет дома. Последний пункт — средства для ухода: чесалка, шампунь и щипцы для когтей.

Думаете для песика нужно меньше? Давайте проверять! Прививки и антипаразитарная профилактика у собак начиная с 2-х месяцев. Щенку тоже нужна лежанка. Необходимы и игрушки, иначе обувь, ножки столов или стульев обязательно будут погрызены.

Кормление — аналогично кошкам — сначала корм для щенков, затем для взрослых собак.

Щенку не нужен лоток, но нужны пеленки на первое время, пока он не сможет гулять с хозяином по улице. Для прогулок потребуются поводок, ошейник и обязательно адресник, на случай, если пес потеряется. По мере роста щенка они меняются по размеру, за два года хозяин сменит 2 ошейника и поводка.

Стерилизация для собак тоже проводиться после консультации с врачом, по обычно в 9–10 месяцев. И, конечно, средства для ухода за песиком — шампунь, щипцы для когтей.

Исходя из вышеперечисленного, получаем (стоимость в рублях):

Кошка (4–5 кг) Средняя стоимость Собака (5–6 кг) Средняя стоимость Лежанка 900 Лежанка 1200 Когтеточка 500 Игрушки 1500 Лоток 300 Поводок + ошейник (2шт) 1300 Наполнитель (силикагель, упаковка 16л) 1300 Пеленки ( 60 шт, по 2 в день, на 1 мес ) от 500 Корм детский (1уп в 3кг) ср. стоимость 2 100 Корм детский ( 1 уп в 3 кг) 1450 Корм взрослый ( 1 уп в 3кг) ср. стоимость 2 270 Корм взрослый ( 1 уп в 14кг) 5 150 Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт) 4400 Прививки (3 шт) + антипаразитарное(4шт) 4800 Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу ) 2000/ 3800 Кастрация/стерилизация ( ср. стоимость по городу ) 2000/ 4500 Игрушки/ вкусняшки 500 Адресник 700 Профилактическое обследование (на 2й год) 1000 Профилактическое обследование (на 2й год) 1000 Средства для ухода 1100 Средства для ухода 1050

Если мы сложим наши средние значения, то получим 16 370 рублей у котов и 20 650 у собак. Обратите внимание, что в таблице приводится стоимость товаров и услуг в Барнауле. Безусловно, все вышеперечисленное можно купить и дешевле, но экономить на корме или лекарствах точно не стоит.

Анастасия ЖУКОВСКАЯ, студентка 5 курса АлтГУ

Барнаул

Алтайская правда