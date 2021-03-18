Горняк22: 18 марта отмечают седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

Фото Андрей КАСПРИШИН
18 марта официально отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным.
Как отмечают День воссоединения Крыма с Россией
Несмотря на пандемию, в республике решили не отказываться от проведения массовых мероприятий. Праздник проводится под девизом «Крымская весна — семь лет дома».
С 16 марта здесь проходят различные акции. Завершатся торжества 18 марта – в день, когда был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым.
Традиционно в эти дни проходят торжественные мероприятия во многих регионах страны, включая Алтайский край. В этом году из-за коронавируса они носят более локальный характер.
Так, например, в Алтайском крае проводится онлайн-челлендж #НашКрым. С 15 по 18 марта молодежь выкладывает в соцсетях фото, фотоколлаж или видео с упоминанием Крыма, добавив хештеги #НашКрым #КрымскаяВесна #АМ22.
Также 18 марта в крае в онлайн-формате пройдет квиз «Крымская весна», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Его участниками станут команды из 4-6 человек, находящихся вместе на момент игры.
День воссоединения Крыма с Россией: из истории праздника
Семь лет назад – 18 марта 2014 года — президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали важный для истории государства договор о вхождении Республики и города в состав РФ. За два дня до этого, 16 марта, на полуострове прошел референдум, по результатам которого подавляющее число местных жителей проголосовало за присоединение Крыма к РФ.
Кстати, несмотря на географическую удаленность, у Алтайского края и Крыма есть немало общего. Это и приграничное положение, и развитый туристический и санаторно-курортный секторы.
Историческая справка
В 1783 году Екатерина II добилась того, что крымская знать присягнула ей на верность. В 1991 году, после распада СССР, Крым остался в Украине, получив автономию с правом иметь собственную конституцию и президента. А в 2014 году Крым снова вернулся домой.