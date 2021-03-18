Горняк22: Народные приметы 18 марта в день Конона Огородника

18 марта отмечается народный праздник Конон Огородник (он же – Страдник). Православные в этот день отмечают память мученика Конона Градаря. К этому мученику обращались с просьбой о помощи в выращивании овощей.

Народные обычаи на Конона Огородника

Именно в этот день было принято пахать огород, даже если еще лежал снег. Также землю удобряли навозом. Огород старались возделывать, даже если была плохая погода. Считали, что тогда овощи уродятся хорошо.

Еще надо было обязательно выкапать три лунки, приговаривая: «Одна для засухи, другая для мошек, третья для червей». Считалось, что после проведения такого ритуала летом огородная зелень не пострадает ни от засухи, ни от мошек, ни от червей, ни от жуков. Делали это скрытно, чтобы дурной глаз порчи не навел.

В этот день поминают людей, умерших неестественной смертью. А также молятся за без вести пропавших, чтобы они нашлись живыми.

Народные приметы на Конона Огородника

Если на Конона ясно и сухо, то летом не будет града

Трясогузка раньше обычного вернулась – к теплой весне.

Мыши завелись в доме и на полях – к неурожайному году.

По народному поверью, после Конона остается сорок весенних морозов, которые случаются до восхода солнца.

Алтайская правда