Горняк22: Определена шестерка финалистов конкурса «Учитель года Алтая-2021»

В Барнауле по итогам трех дней испытаний жюри определило шестерку финалистов краевого конкурса «Учитель года Алтая-2021». Ими стали:

Софья Киндякова, учитель математики лицея №3 г. Барнаула, Ольга Максимяк, учитель русского языка и литературы Новониколаевской средней школы Рубцовского района, Ольга Пашинина, учитель начальных классов Мирной средней школы Зонального района, Кирилл Поползин, учитель математики гимназии № 123 г. Барнаула, Елена Суханова, учитель начальных классов средней школы № 126 г. Барнаула, Яна Титова, учитель ИЗО Кытмановской средней школы №1.

Педагоги уже представили свой опыт работы, провели открытые уроки и воспитательные занятия на базе барнаульской гимназии № 42. 18 марта педагогам предстоят заключительные испытания – конкурсные задания «Учитель-мастер» и «Миссия учителя», а также участие в «Круглом столе образовательных политиков».

Церемония награждения лучших учителей Алтайского края пройдет 18 марта в концертном зале «Сибирь».

Фото: Алексей Корчагин

Алтайская правда