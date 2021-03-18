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Горняк22: Определена шестерка финалистов конкурса «Учитель года Алтая-2021»

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

В Барнауле по итогам трех дней испытаний жюри определило шестерку финалистов краевого конкурса «Учитель года Алтая-2021». Ими стали:

  1. Софья Киндякова, учитель математики лицея №3 г. Барнаула,
  2. Ольга Максимяк, учитель русского языка и литературы Новониколаевской средней школы Рубцовского района,
  3. Ольга Пашинина, учитель начальных классов Мирной средней школы Зонального района,
  4. Кирилл Поползин, учитель математики гимназии № 123 г. Барнаула,
  5. Елена Суханова, учитель начальных классов средней школы № 126 г. Барнаула,
  6. Яна Титова, учитель ИЗО Кытмановской средней школы №1.

Педагоги уже представили свой опыт работы, провели открытые уроки и воспитательные занятия на базе барнаульской гимназии № 42. 18 марта педагогам предстоят заключительные испытания – конкурсные задания «Учитель-мастер» и «Миссия учителя», а также участие в «Круглом столе образовательных политиков».

Церемония награждения лучших учителей Алтайского края пройдет 18 марта в концертном зале «Сибирь».

Фото: Алексей Корчагин

Алтайская правда

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