Горняк22: Определена шестерка финалистов конкурса «Учитель года Алтая-2021»

В Барнауле по итогам трех дней испытаний жюри определило шестерку финалистов краевого конкурса «Учитель года Алтая-2021». Ими стали:
- Софья Киндякова, учитель математики лицея №3 г. Барнаула,
- Ольга Максимяк, учитель русского языка и литературы Новониколаевской средней школы Рубцовского района,
- Ольга Пашинина, учитель начальных классов Мирной средней школы Зонального района,
- Кирилл Поползин, учитель математики гимназии № 123 г. Барнаула,
- Елена Суханова, учитель начальных классов средней школы № 126 г. Барнаула,
- Яна Титова, учитель ИЗО Кытмановской средней школы №1.
Педагоги уже представили свой опыт работы, провели открытые уроки и воспитательные занятия на базе барнаульской гимназии № 42. 18 марта педагогам предстоят заключительные испытания – конкурсные задания «Учитель-мастер» и «Миссия учителя», а также участие в «Круглом столе образовательных политиков».
Церемония награждения лучших учителей Алтайского края пройдет 18 марта в концертном зале «Сибирь».
Фото: Алексей Корчагин