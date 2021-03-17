Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Алтайский край

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин посетил Алтайский край 2 марта с целью проверить, как продвигается реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона. По итогам поездки председатель правительства дал несколько поручений, большая часть из которых касается школ.

Несвязанным с образованием стало поручение федеральным Минфину и Минпромторгу к 15 апреля разработать механизмы поддержки компаний, выпускающих компоненты для автопрома. Также ведомствам предстоит решить, возможно ли увеличить денежную поддержку производителей сельхозтехники, а до 31 мая – предусмотреть дополнительное финансирование на льготный лизинг оборудования для лёгкой промышленности. Остальные поручения так или иначе связаны со школами:

Минпросвещения получило две недели на подготовку предложений по дополнительной поддержке педагогов, перебравшихся на работу в сельскую местность и малые города. Минпросвещения, Минстрой и Минфин получили задачу совместно проработать проект создания в Алтайском крае двух школ при помощи государственно-частного партнёрства. Минцифры, Минпросвещения и краевой администрации до 1 сентября поручено в приоритетном порядке подключить к интернету Большетихинскую начальную школу и Чистоозёрскую среднюю школу в Завьяловском районе. Минпросвещения также поставлена задача обеспечить школу №53 в Барнауле оборудованием, необходимым для реализации проекта по внедрению цифровой образовательной среды.

Алтайская правда