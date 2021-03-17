Горняк22: Дороги в Алтайском крае три дня будут перекрывать из-за военных колонн

С 16 по 18 марта на дорогах в Алтайском крае будут вводить ограничения, связанные с плановым движением военных колонн. Автолюбителей просят быть внимательнее и заранее корректировать свой маршрут.

Ограничения будут действовать в течение нескольких часов. Как пояснили «АП» в отделении пропаганды краевой Госавтоинспекции, ограничат движение всех видов транспорта:

16 марта с 16:30 до 18:30 на участке «н.п. Косиха — автодорога «подъезд к с. Косиха» — трасса Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Украинский»;

17 марта с 18:10 до 19:00 на участке «н.п. Украинский – трасса Р-256 «Чуйский тракт» до границы Косихинского и Первомайского районов»;

18 марта с 12:30 до 15:00 на участке «от границы Косихинского и Первомайского районов – трасса Р-256 «Чуйский тракт» — автодорога «Подъезд к с. Косиха» до н.п. Косиха».

Госавтоинспекция Алтайского края просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Косихинский район | Первомайский район

Алтайская правда