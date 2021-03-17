Горняк22: Смонтированы 11 свай нового моста через реку Барнаулку

В Барнауле продолжается реконструкция моста по улице Челюскинцев. Здесь уже установлены и забетонированы 11 металлических свай.

Сейчас здесь ведется установка буро-забивных свай, которые станут основой нового моста. Уже смонтировано 11 металлических свай, в которые опустили арматурный каркас и забетонировали. Всего намечено установить 20 свай на уровне земли, после чего будет выполнен монтаж их верхних частей.

Как отметили в городской администрации, в графике работ учтено прохождение весеннего паводка. До начала активного снеготаяния будут проведены основные работы в русле реки. После уберут технологические съезды и обеспечат пропуск талых вод.

Сегодня уже демонтирован старый мост через Барнаулку, перенесены электрические сети и опоры освещения, установлен временный пешеходный переход.

К реконструкции моста по улице Челюскинцев приступили 1 марта. Работы ведет ООО «Барнаульское ДСУ №4», на эти цели выделено 87,8 млн рублей из краевого и городского бюджетов. По муниципальному контракту работы должны завершить до 1 ноября 2021 года, однако подрядчик планирует сдать мост в эксплуатацию раньше срока.

Барнаул

Алтайская правда