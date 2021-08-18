Горняк22: Отключение горячей воды вынуждено продлили в 39 домах Барнаула

В Барнауле продлили отключение горячего водоснабжения для жителей 39 многоквартирных домов. Горячий ресурс станет доступен 18 августа.

В СГК сообщили, что отключение горячей воды продлят до 17:00 18 августа. Оно затянулось, потому что вырос объем работ на магистрале.

Напомним, горячее водоснабжение отключили у некоторых жителей домов по улицам Кавалерийской, Монтажников, Веры Кащеевой, Гущина и Попова. Оно было нужно для установки заглушек и монтажа ободного трубопровода. Ремонт теплосетей является одним из этапов подготовки города к отопительному сезону.

Барнаул

Алтайская правда