Горняк22: ВИДЕО: На Алтае фотоловушка успела заснять забавную игру снежных барсов

Посмотрите, как снежные барсы с Алтая развлекаются с игрушкой — сломанной камерой.

На Северо-Чуйском хребте в фотоловушку попали сразу два забавных события. Первое – было заснято, как ирбисы присоединились к медвежье-росомахинской компании — пятнистые сорвали и сломали две камеры.

Самое интересное было дальше: последняя уцелевшая ловушка сняла, как снежные барсы обнаружили то, что раньше было камерами и принялись играть с ними. Кошки особенно заинтересовались ремнем-фиксатором одной из сломанных ловушек. Мимо этой игрушки не прошел ни один хищник: его грызли, подкидывали, с ним играли и взрослые особи, и барсята. Все как у обычных домашних кошек.

Однако самое интересное, никто не забрал его «домой» – ремень оставляют для новых игр. Ученые уже подумывают над тем, не подкинуть ли на мониторинговую точку другие игрушки? Чтобы и кошек развлечь, и сделать удачный кадр.

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