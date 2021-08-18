Горняк22: Семьи с ребенком могут взять льготную ипотеку до конца 2023 года

Льготную семейную ипотеку решено продлить до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 17 августа, на совещании правительства.

Правительство продолжает поддержку семей с детьми и готово и дальше предоставлять для них льготную ипотеку.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года», — сказал Михаил Мишустин.

Взять льготную ипотеку под 6% могут не только родители двух или более детей, а уже после рождения первого ребенка. Полученные деньги можно потратить как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.

Алтайская правда