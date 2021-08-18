Горняк22: В Бийске отремонтировали площадку Натальи Водяновой

Мечты должны сбываться, а детские мечты – тем более. И в Бийске одна из таких на днях осуществилась. Капитально отремонтирована детская площадка парка Строителей, известная в народе как Водяновская.

Более десяти лет назад известная топ-модель Наталья Водянова подарила это детское пространство подрастающему поколению бийчан. На тот момент данная площадка была единственной в своем роде – огромная огороженная и охраняемая территория, наполненная аттракционами для различных возрастов. Она сразу же стала местом притяжения всей бийской детворы, даже из отдаленных районов города.

Но время шло, и, оставшись без хозяйского пригляда, площадка понемногу вымирала, и когда-то любимое всем городом место для игр превращалось в пустырь.

В прошлом году в Бийске прошло всеобщее голосование, призванное определить общественные территории, которые бы горожане хотели видеть отремонтированными в первую очередь. В этом году работы на объекте начались и буквально за несколько месяцев площадка опять заиграла новыми красками.

– Для нашей организации ремонт детской площадки – это первый такой опыт, – рассказывает представитель подрядчика, инженер компании «Инженерные сети» Олеся Охтий.

По ее словам, каких-то особых трудностей в работе не было. Производители аттракционов не подвели – в нормальные сроки поставили все с подробными описаниями и схемами. Уложено более 6000 квадратных метров брусчатки и резинового покрытия, зону катания на велосипедах и скейтах заасфальтировали. Всего же на территории размещено 94 архитектурных формы, включая скамейки и фонари, а затраты на работы составили порядка 15 млн руб.

– Мы внимательно отнеслись и к установке конструкций для детей с ограниченными возможностями. Такая территория, конечно, необходима нашему городу, и она оснащена дополнительными поручнями для деток, – отмечает Олеся Охтий.

Были некоторые опасения, что могут возникнуть проблемы с размещением огромного игрового комплекса «Каравелла», однако и они решились достаточно оперативно.

– Корабль занял больше всего времени на сбор. Но и с ним у приглашенных из Барнаула специалистов сложностей не возникло, – говорит исполняющая обязанности начальника управления ЖКХ Ирина Скобкова.

Сейчас проходит прием-передача объекта городу. В ближайшие дни ворота распахнутся и детвора устремится осваивать обновленную площадку.

– Мы с нетерпением ждем, когда она откроется, так здесь все красиво, – поделилась впечатлениями бийчанка, молодая мама Дарья. – Раньше мы со старшей дочкой сюда приходили, очень нравилось, теперь с младшей будем.

Думается, в народе эту территорию так и будут называть Водяновской площадкой, хотя теперь, после ремонта и замены всех элементов, отношение к знаменитой топ-модели она имеет весьма опосредованное. Однако именно Наталья Водянова показала и доказала, что детские территории можно и нужно делать такими – увлекательными, безопасными и охраняемыми. И тогда служить эти площадки будут многим поколениям.

Олег АМЕЛЕВ (фото автора)

Новости Бийска

Алтайская правда