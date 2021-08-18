Горняк22: Барнаульскому авиационному училищу исполнилось бы 55 лет

Фото Олег БОГДАНОВ

Высшее военное авиационное училище летчиков в Барнауле остается в сердцах и душах его выпускников. БВВАУЛ исполнилось 55 лет.

Высшее военное авиационное училище летчиков в Барнауле остается в сердцах и душах его выпускников. БВВАУЛ исполнилось 55 лет.

В этом можно было наглядно убедиться в минувшие выходные. На 55-летие училища собрались военлеты из разных российских городов, и даже из Германии. В честь этой даты провели митинг, возложили цветы к памятным местам, а в небе над Барнаулом были показаны фигуры высшего пилотажа.

…Крепкие мужчины в парадных мундирах и просто в летных куртках подходили к бомбардировщику Як-28Л, который навсегда встал на пьедестал на Комсомольском проспекте города. Было заметно, что те из выпускников БВВАУЛ, кто смог приехать на юбилей (конечно, выбраться получилось не у всех), очень рады этому.

Председатель совета ветеранов БВВАУЛ Сергей Акопян напомнил, как появилось училище:

– Вся биография уложилась в 33 года. К концу 1966 года прибыло сюда 28 офицеров, которые стали заниматься его формированием. С 20 июля по 20 августа были первые вступительные экзамены набора первого выпуска. Было тогда 1700 заявлений на 200 мест. Поступило 208 человек. А 12 октября 1967 года курсанты приняли военную присягу. Дальше пошло формирование наших учебных полков…

Таким было начало славной истории училища. За 33 года здесь встали на крыло 4 тысячи офицеров.

Многие выпускники не только освоили умение виртуозно управлять различными самолетами, но и стали настоящими героями. Среди них Константин Павлюков – Герой Советского Союза, погибший в Афганистане; Александр Руцкой – российский государственный и политический деятель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, доктор экономических наук, кандидат военных наук; Игорь Маликов – летчик-испытатель 1-го класса, полковник запаса ВВС России, Герой Российской Федерации; Владимир Юрченко – летчик-испытатель 1-го класса, Герой России – и многие другие.

На 55-летие училища приехал его выпускник – Герой России Валерий Поташов. Он отметил, что БВВАУЛ превратило Барнаул в город летчиков.

Сам Валерий Поташов родом из Тюменской области. Высшее военное авиационное училище летчиков в Барнауле окончил в 1971 году. С тех пор, можно сказать, не расставался с небом. Стал профессиональным летчиком-испытателем. Участвовал в освоении 30 типов и модификаций самолетов, испытании более 350 сверхзвуковых самолетов.

В 2016 году Поташову было присвоено звание Героя Российской Федерации за героизм и мужество, проявленные при испытании военной техники.

Герой России Владимир Юрченко сказал, что алтайское небо не забудет никогда. Как первое, в котором он оказался за штурвалом, и самое родное. Хотя служил он в разных уголках необъятной страны: и в Прибалтийском военном округе, и в Забайкальском. И даже в Германии. Но Барнаул не забывает никогда. Звание Героя Российской Федерации ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники в 1999 году.

Свое боевое братство они хранят до сих пор, что заслуживает всяческого уважения.

Барнаул

Алтайская правда