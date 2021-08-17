Горняк22: Алтайский стрелок получит за олимпийские медали более 4 млн рублей

Сергей Каменский Фото: Виталий Барабаш

Алтайский спортсмен Сергей Каменский завоевал две медали на Играх, поэтому сможет рассчитывать на крупную денежную выплату

В правительстве рассказали, сколько получат российские спортсмены за медали на Олимпиаде в Токио. Соответствующий документ подписан главой кабмина и опубликован на сайте.

Так, за золотую медаль правительство пообещало выплатить 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Бийский стрелок Сергей Каменский привез серебряную и бронзовую медали, поэтому может претендовать на 4,2 млн рублей.

Также вознаграждения получат тренеры и специалисты, которые готовили спортсменов к Играм. Однако эти сумму определит Министерство спорта РФ вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Сергей Каменский завоевал бронзовую медаль в миксте с Юлией Каримовой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров алтайский стрелок стал серебряным призером.

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