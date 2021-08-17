Горняк22: С 27 августа россияне смогут улететь в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Пляжи Доминиканы Фото: pixabay.com

Российский оперштаб снял ограничения на некоторые регулярные и чартерные рейсы, а также принято решение увеличить количество рейсов на такие направления, как Египет, Венгрия и Кипр

С 27 августа Россия возобновит авиасообщения с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, говорится в сообщении пресс-службы Правительства России. Такое решение принял российский оперштаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Кроме того, с этой же даты увеличится количество регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а также на Кипр, в Венгрию, Киргизию, Таджикистан.

С 27 сентября еще одним аэропортом, откуда можно будет улетать и прилетать из-за рубежа станет аэропорт Сургута.

Кроме того, российский оперштаб продлил приостановку авиарейсов с Танзанией – до 2 сентября.

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