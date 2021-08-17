Горняк22: Врачи-офтальмологи рассказали, как ковид может влиять на зрение

Зрение. Глаза Фото: pixabay.com

Заразившиеся коронавирусом люди могут испытывать проблемы с глазами – в частности, покраснение, повышенное слезотечение, резь и выделения из глаз, чувствительность к свету

Коронавирусная инфекция проникает в организм человека не только через слизистую носа, но и через слизистую оболочку глаз, рассказывает врач-офтмальмолог и медицинский консультант российской Essilor Academy Россия Ольга Булгакова в интервью «Слову и Делу».

Иногда пациенты могут столкнуться с вирусным конъюнктивитом, считает эксперт. При наличии каких-то неприятных симптомов с глазами, больным следует обязательно обратиться за помощью к офтальмологу, который назначит правильные медикаменты.

Кроме того, Ольга Булгакова советует прибегать к простым мерам профилактики болезней глаз. Среди них такие, как запрет трогать и тереть глаза руками, особенно вне дома. Следить за гигиеной контактных линз, обеспечивать чистоту оправы и стекол в очках. Еще рекомендуется чаще быть и дезинфицировать руки, вытирать их одноразовыми салфетками.

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