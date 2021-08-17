Горняк22: Российские водители назвали самые ненадежные автомобили

Автомобили Фото: Анна Меньшикова

С поломкой своего автомобиля, как показывают данные опроса, примерно половина водителей сталкиваются в среднем один раз в год

Сервис «Авито Авто» опросил российских водителей, какие автомобили чаще всего ломаются в 2021 году. Чаще всего водители жалуются на автомобили российского производства (65%), а также на китайские авто – 40%.

Чуть лучше оказались автомобили французского автопрома – их считают ненадежными и часто ломающимися 10% российских водителей. А вот с поломкой корейских машин сталкивались всего 8% опрошенных.

Как правило, большая часть водителей (48%) ремонтируют автомобиль примерно раз в год, от одного до трех раз в год на ремонт встают автомобили 27% опрошенных. Еще чаще – более четырех раз в год – ремонтируют авто 12% россиян.

В среднем на ремонт россияне тратят от 10 до 40 тысяч рублей в год, на что указали более половины (55%) опрошенных.

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