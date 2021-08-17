Горняк22: В «Черкизово» назвали сроки перезапуска «Алтайского бройлера» после пожара

Разборы сгоревший помещений "Алтайского бройлера" Фото: Евгений Плахотин, Бийское телевидение

На территории предприятия продолжают вести восстановительные работы — сейчас здесь монтируют крышу основного цеха, готовятся к возведению склада

Работу «Алтайского бройлера» (Бийск), приостановленную из-за крупного пожара, планируют перезапустить в середине октября. Об этом сообщили в группе «Черкизово».

Сейчас на площадке ведут восстановление пострадавших объектов.

Ранее стало известно, что инцидент не повлиял на планы компании увеличить мощности предприятия – с 70 тысяч до 116 тонн продукции к середине 2023 года. Для этого «Черкизово продолжает возводить площадки выращивания бройлеров в Зональном районе.

В целом компания планирует вложить в развитие птицеводческого кластера в Алтайском крае 2,6 млрд рублей, создав более 200 новых рабочих мест. Сейчас предприятие обеспечивает работой 1,7 тысяч жителей Алтайского края.

Возгорание на территории «Алтайского бройлера» (входит в группу «Черкизово») возникло вечером 3 июля. Пожар затронул несколько цехов. Предприятие приостановило работу.

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