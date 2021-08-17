Горняк22: Мэрия разъяснила «мирный разрыв» контракта с «Дорожными знаками Алтая»

Разметка. Дорога Фото: pixabay.com

Чиновники не стали «вступать в конфликт» и обоюдно разорвали контракт с подрядчиком, который нарушил условия и не выполнил обещанные работы

В мэрии Барнаула заявили, что не будут вносить компанию «Дорожные знаки Алтая» в список недобросовестных поставщиков за срыв контракта, сообщает «Банкфакс». Фирме только предъявили штраф – 190 тыс. рублей, из которых погашена лишь малая часть.

Чиновники отметили, что причиной срыва контракта стали проблемы из-за высоких цен на металл, который необходим для изготовления основ для дорожных знаков, перил и ограждений. Как это связано с дорожной разметкой, власти не объяснили.

По данным чиновников, включать в черный список подрядчика нет оснований – неуплата штрафов не является достаточным поводом.

Между тем за шесть месяцев 2021 года МВД составило 30 административных протоколов в отношении городского комитета по дорожному хозяйству из-за отсутствия дорожной разметки. Это может повлечь серьезные штрафные санкции.

Городские власти уже нашли нового подрядчика, который займется разметкой. Им стала местная компания «Дорожные технологии». Исполнителю предстоит до 29 октября нанести дорожную разметку термопластиком и холодным способом. Начальная цена контракта составляла 20 млн рублей.

Известно, что ранее данная организация уже отработала 14 контрактов по нанесению разметки в небольших муниципалитетах Алтайского края, в Новосибирской области и Республике Алтай.

Ранее мэрия без объяснения причин разорвала контракт с подрядчиком. Глава «Дорожных знаков Алтая» заявила, что намерена вывести свой бизнес из региона.

ТОЛК