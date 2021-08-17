Горняк22: Барнаул вошел в топ-5 городов с самой вкусной едой в кафе

Кафе. Барнаул Фото: barnaul.org

Жители Барнаула сочли еду в местных кафе и ресторанах вкусной, но не очень дешевой. По их мнению, цены в общепите могли быть и меньше

Барнаул занял пятое место в списке российских городов, где, по мнению местных жителей, самая вкусная еда в кафе и ресторанах. Об этом говорят данные опроса Superjob. Горожане оценили вкус блюд в общепите на четыре из пяти баллов.

Лидером по этому показателю стала Казань (4,5 балла). Далее следуют Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и Краснодар (4,3).

По уровню цен Барнаул расположился на 13-й строчке из 30. Так, 27% горожан отметили, что стоимость блюд в городе высокая, 68% считают цены умеренными, а затруднились ответить 3% опрошенных.

На первом месте по этому показателю оказались заведения Набережных Челнов (80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% – низкими), на втором – Тюмени (80 и 1% соответственно), на третьем – Астрахани (76 и 1%).

Примечательно, что Москва расположилась на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52% москвичей назвали их умеренными, 2% низкими, а 42% – высокими.

В итоге лидерами с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами стали Тюмень, Казань, Набережные Челны и Астрахань.

Ранее комик Сергей Орлов назвал барнаульский ресторан одним из лучших заведений в России.

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