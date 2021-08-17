Горняк22: 276 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки, умерли 25 человек
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
На 15 заболевших коронавирусом в регионе приходится один ребенок в возрасте до 17 лет. По данным врачей, инфекцию дети переносят легче, но после мутации вируса у них стали чаще выявлять осложнения
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 276 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 16 августа – 66 501 человек, в том числе с начала пандемии заразились ковидом 4 591 ребенок (+23 случая за сутки), сообщает краевой оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 16 августа
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25 человек с коронавирусом умерли за прошедшие 24 часа, из них 19 – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 4 333 (все взрослые).
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793 пациента находятся сейчас в реанимациях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 213 человек из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.
- 106 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболел ковидом с начала пандемии 51 041 человек.
- 2 867 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 517 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19.
- 4 686 коек для ковидных больных подготовлены в крае (3 492 подключены к кислороду, с ИВЛ – 337). Свободными на сегодняшний день остаются 1 302 места.
- Прививаются в крае сейчас 562,1 тыс. человек.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 88,
Змеиногорский район – 16,
Бийск, Рубцовск и Первомайский район – по 15,
Алейск – 14,
Заринск – 13,
Новоалтайск – 12,
Локтевский район – 11,
Тальменский район – 10,
Камень-на-Оби – 8,
Калманский район – 7,
Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы – по 5,
Третьяковский район – 3,
ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский и Троицкий районы – по 2,
Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный и Шипуновский районы – по 1.