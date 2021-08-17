Горняк22: 276 случаев ковида выявили в Алтайском крае за сутки, умерли 25 человек

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

На 15 заболевших коронавирусом в регионе приходится один ребенок в возрасте до 17 лет. По данным врачей, инфекцию дети переносят легче, но после мутации вируса у них стали чаще выявлять осложнения

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 276 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших на 16 августа – 66 501 человек, в том числе с начала пандемии заразились ковидом 4 591 ребенок (+23 случая за сутки), сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 16 августа

25 человек с коронавирусом умерли за прошедшие 24 часа, из них 19 – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 4 333 (все взрослые).

793 пациента находятся сейчас в реанимациях в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 213 человек из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.

106 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболел ковидом с начала пандемии 51 041 человек.

2 867 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 517 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19.

4 686 коек для ковидных больных подготовлены в крае (3 492 подключены к кислороду, с ИВЛ – 337). Свободными на сегодняшний день остаются 1 302 места.

Прививаются в крае сейчас 562,1 тыс. человек.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 88,

Змеиногорский район – 16,

Бийск, Рубцовск и Первомайский район – по 15,

Алейск – 14,

Заринск – 13,

Новоалтайск – 12,

Локтевский район – 11,

Тальменский район – 10,

Камень-на-Оби – 8,

Калманский район – 7,

Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский и Усть-Калманский районы – по 5,

Третьяковский район – 3,

ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Мамонтовский, Панкрушихинский и Троицкий районы – по 2,

Волчихинский, Зональный, Каменский, Косихинский, Курьинский, Михайловский, Ребрихинский, Угловский, Целинный и Шипуновский районы – по 1.

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