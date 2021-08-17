Горняк22: Все образовательные учреждения Барнаула готовы к новому учебному году

Школа Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Приемка образовательных учреждений проходила с 26 июля по 13 августа – в этом году члены межведомственной комиссии проверили 261 организацию, работающую с детьми

В администрации Барнаула сообщили, что в городе завершилась приемка образовательных учреждений к учебному году 2021/2022. В этом году в число учреждений вошли 87 школ, 154 детских сада и 20 организаций дополнительного образования, сообщает пресс-служба мэрии.

В состав комиссии входили специалисты комитета образования, полиции, вневедомственной охраны, отдела пропаганды ОГИБДД, представители профсоюза.

Кроме того, внимание при приемке организаций уделялось соблюдению антиковидных мер. В результате к работе допущены все образовательные организации.

ТОЛК