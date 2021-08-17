Горняк22: Уроженка Алтайского края прогулялась по Томску в нижнем белье

Анастасия Карпова Фото: instagram.com/thankunextya/

Горожане по-разному отреагировали на такой поступок: одни смеялись и кричали девушке вслед, а другие не обращали на нее никакого внимания

21-летняя студента из Алтайского края Анастасия Карпова прошлась в одном нижнем белье по центральным улицам Томска, чтобы привлечь внимание к насилию над женщинами, сообщает «КП – Томск».

Оказалось, что девушка в своих соцсетях активно поднимает темы гендерного неравенства.

«Я шла домой и увидела девушку в красивых облегающих шортах, топе и в рубашке, накинутой сверху, уже было достаточно темно на улице. Первое, о чем я подумала, – не о том, как она красиво выглядит, а зачем вообще она так оделась и чтобы она была аккуратнее в таком наряде. Позже я задумалась и снова задала себе вопрос: «А почему мы должны бояться за свой внешний вид?» – сказала она.

По ее словам, пройтись в белье – это «специальное преувеличение». Студентка призналась, что в целом прохожие адекватно реагировали на происходящие, лишь некоторые сигналили и окрикивали.

После проекта на студентку обрушился шквал негативных комментариев. Также неизвестный написал жалобы в университет, где учится девушка, и в МВД. Однако пока из полиции ей не поступало звонков.

Ранее сообщалось, что барнаульцев смутил гуляющий возле школы полуголый мужчина.

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