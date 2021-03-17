Горняк22: В Заринске выберут для благоустройства одну территорию из пяти

Жители Заринска сами определят объекты для благоустройства из 5 общественных территорий. Выборы пройдут в формате онлайн-голосования весной.

Горожанам предложат на голосование территорию у Дома культуры «Балиндер», а также четыре пешеходные зоны по улицам 25 Партсъезда, Металлургов и проспекту Строителей.

Работы по благоустройству будут вестись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

Оставить свой голос можно с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе — https://22.gorodsreda.ru. Голосование будет привязано к месту регистрации и в нем смогут принять участие жители, достигшие 14 лет.

Новости Заринска

Алтайская правда