Горняк22: Летнее тепло до +29 градусов возвращается 17 августа в Алтайский край
Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com
В регионе новая неделя началась с солнечной и теплой погоды, однако к концу семидневки синоптики прогнозируют очередную волну похолодания с дождями
17 августа дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +24…+29 градусов. В этот день преимущественно без осадков, но в утренние часы местами опустится туман. Ветер ожидается северный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.
В Барнауле во вторник около +25…+27 градусов, без осадков. Утром местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с.